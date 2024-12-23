Распоряжение Президента: В Нахчыване будет построена новая электростанция

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по строительству новой тепловой электростанции в Нахчыванской Автономной Республике.

Глава государства поручил SOCAR провести переговоры с потенциальными инвесторами и привлечь консалтинговые компании для строительства новой электростанции в НАР.

В течение 5 месяцев в Кабинет министров необходимо представить технико-экономическое обоснование проекта и другую проектную документацию.

Кабинету министров совместно с Минэкономики и другими госорганами предписано предусмотреть в госбюджете средства для финансирования работ.