Распоряжение Президента: В Нахчыване будет построена новая электростанция
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по строительству новой тепловой электростанции в Нахчыванской Автономной Республике.
Глава государства поручил SOCAR провести переговоры с потенциальными инвесторами и привлечь консалтинговые компании для строительства новой электростанции в НАР.
В течение 5 месяцев в Кабинет министров необходимо представить технико-экономическое обоснование проекта и другую проектную документацию.
Кабинету министров совместно с Минэкономики и другими госорганами предписано предусмотреть в госбюджете средства для финансирования работ.
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