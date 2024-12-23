Валентина Матвиенко поздравила Ильхама Алиева с днем рождения

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко направила поздравительное послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В послании говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои самые теплые поздравления с днем рождения.

Многие годы Вы как признанный лидер нации ведете народ Азербайджана по пути прогресса, достигая впечатляющих результатов в укреплении страны. Процесс гармоничного развития государства опирается на Ваш высочайший авторитет руководителя, политическую мудрость и дальновидность, умение видеть проблемы с разных сторон и находить для них оптимальное решение.

В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации отмечают Ваш неоценимый вклад в упрочение российско-азербайджанского стратегического партнерства, включающего многоплановое сотрудничество по парламентской линии.

Признательна Вам за то внимание, которое Вы уделяете диалогу законодателей России и Азербайджана. Уверена, что при Вашей поддержке этот важный канал взаимодействия будет всегда оставаться эффективным инструментом для интенсификации всего комплекса двусторонних союзнических отношений.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту. Пусть Ваши опыт и знания, твердость и целеустремленность служат надежным фундаментом плодотворной работы на благо Азербайджанской Республики.

Примите уверения в моем самом высоком уважении».