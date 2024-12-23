Валентина Матвиенко поздравила Ильхама Алиева с днем рождения
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко направила поздравительное послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В послании говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите мои самые теплые поздравления с днем рождения.
Многие годы Вы как признанный лидер нации ведете народ Азербайджана по пути прогресса, достигая впечатляющих результатов в укреплении страны. Процесс гармоничного развития государства опирается на Ваш высочайший авторитет руководителя, политическую мудрость и дальновидность, умение видеть проблемы с разных сторон и находить для них оптимальное решение.
В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации отмечают Ваш неоценимый вклад в упрочение российско-азербайджанского стратегического партнерства, включающего многоплановое сотрудничество по парламентской линии.
Признательна Вам за то внимание, которое Вы уделяете диалогу законодателей России и Азербайджана. Уверена, что при Вашей поддержке этот важный канал взаимодействия будет всегда оставаться эффективным инструментом для интенсификации всего комплекса двусторонних союзнических отношений.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту. Пусть Ваши опыт и знания, твердость и целеустремленность служат надежным фундаментом плодотворной работы на благо Азербайджанской Республики.
Примите уверения в моем самом высоком уважении».