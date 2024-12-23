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В Азербайджане повышаются минимальные размеры зарплаты и трудовой пенсии

First News Media17:30 - Сегодня
В Азербайджане повышаются минимальные размеры зарплаты и трудовой пенсии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения.

В соответствии с Распоряжением, с 1 января 2025 года размер минимальной ежемесячной заработной платы устанавливается в размере 400 манатов.

Кабинету министров поручено в течение месяца представить Президенту АР предложения о доведении с 1 февраля 2025 года минимального размера трудовой пенсии до 320 манатов, о повышении размеров социальных пособий и стипендий - в течение 3-х месяцев.

Также Кабинету министров предписано в месячный срок обеспечить приведение сумм ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, финансируемых из госбюджета сфер, установленных актами Кабинета министров, в соответствие с данным Распоряжением, и проинформировать об этом Президента, и решить другие вопросы.

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