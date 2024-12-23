В Азербайджане совершенствуется управление в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об усовершенствовании управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых.

Глава государства поручил ЗАО AzerGold изучить, с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний, нынешнее состояние по использованию месторождений нерудных полезных ископаемых, и в зависимости от результатов исследований и изучения соответствующего рынка, в течение 4-х месяцев подготовить и представить Президенту АР предложения по усовершенствованию управления в данной сфере.

Также компании предписано в течение 6-ти месяцев подготовить и представить Кабинету министров предложения по усовершенствованию национальных стандартов в этой сфере.