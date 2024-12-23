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Лидеры ряда государств поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:50 - Сегодня
Лидеры ряда государств поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ОБНОВЛЕНО

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

18:45

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам здоровья, больших успехов в личной жизни и высшей государственной деятельности.

Уверен, что наши дружественные страны и впредь будут стремиться к улучшению наших общих отношений и поиску новых форм сотрудничества. Экономические возможности наших стран могут способствовать лучшему и более насыщенному сотрудничеству.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение.", - говорится в послании.

18:40

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои искренние поздравления и сердечные пожелания в связи с Вашим Днем рождения.

Благодаря Вашим неустанным усилиям и созидательной политике Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении социальной стабильности, экономической устойчивости и международного авторитета. Под Вашим мудрым руководством страна уверенно движется вперед, реализуя масштабные проекты и улучшая благосостояние народа.

Высоко ценю Ваш огромный вклад в углубление казахско-азербайджанского стратегического партнерства, основанного на многовековой дружбе и взаимной поддержке.

Наши страны обладают огромным потенциалом для дальнейшего развития тесного взаимодействия. Уверен, совместными усилиями мы преумножим наши достижения и выведем многогранные межгосударственные связи Казахстана и Азербайджана на новый уровень плодотворного сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, благополучия Вашей семье и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности на благо братского Азербайджана", - говорится в послании.

18:35

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное послание главе Азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Отрадно отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика стала одним из активных участников мировых процессов.

Нас радует тот факт, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, являющаяся крупнейшим мероприятием в мире, впервые проведена в братской нам стране и была организована на высоком уровне.

Убежден в том, что стратегическое партнерство между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой в дальнейшем будет укрепляться и расширяться во благо народов наших стран.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и крупных успехов в Вашей государственной деятельности.

Еще раз поздравляю Вас с днем рождения!", - говорится в послании.

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