Премьер-министры ряда государств поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ОБНОВЛЕНО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.
19:31
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.
"Ваше превосходительство.
Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Ваши заслуги в развитии и процветании Азербайджанской Республики незаменимы.
В то же время хотел бы с благодарностью отметить Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Грузией и Азербайджанской Республикой.
Рад, что традиционная крепкая дружба и стратегическое партнерство между нашими странами успешно развиваются во всех областях. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши многоплановые и взаимовыгодные отношения во имя процветания наших стран и региона.
Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляю Вас и выражаю Вам свое глубочайшее почтение".