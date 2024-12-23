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Премьер-министры ряда государств поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:45 - Сегодня
Премьер-министры ряда государств поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

19:31

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

"Ваше превосходительство.

Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ваши заслуги в развитии и процветании Азербайджанской Республики незаменимы.

В то же время хотел бы с благодарностью отметить Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Грузией и Азербайджанской Республикой.

Рад, что традиционная крепкая дружба и стратегическое партнерство между нашими странами успешно развиваются во всех областях. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши многоплановые и взаимовыгодные отношения во имя процветания наших стран и региона.

Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляю Вас и выражаю Вам свое глубочайшее почтение".

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