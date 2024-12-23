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Президент Ильхам Алиев утвердил устав и порядок использования средств Азербайджанского фонда развития бизнеса - УКАЗ

First News Media20:00 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев утвердил устав и порядок использования средств Азербайджанского фонда развития бизнеса - УКАЗ

Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Азербайджанского фонда развития бизнеса и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Согласно указу, утверждены Устав Азербайджанского фонда развития бизнеса и Порядок использования средств Азербайджанского фонда развития бизнеса, сообщает Trend.

Было отмечено, что остаточные активы в размере 189.751.707,0 (сто восемьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот семь) манатов по льготным кредитам, предоставленным субъектам предпринимательства Фондом развития предпринимательства Азербайджанской Республики через уполномоченные кредитные организации, находящиеся в процессе ликвидации, должны быть списаны из уставного фонда Фонда развития предпринимательства и право требования переходит на активы этих уполномоченных кредитных организаций.

Кабинет министров должен в 4-месячный срок утвердить порядок финансирования субъектов предпринимательства льготными кредитами, а также осуществления инвестиций и проинформировать главу государства, изучить возможности применения других механизмов финансирования с учетом требований экономики и, в зависимости от результата, представить свои предложения Президенту, решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерство экономики должно в месячный срок утвердить структуру Фонда, а также фонда оплаты труда, предельную численность работников и размер их заработной платы (должностного оклада, доплат к должностному окладу, премий и других выплат), принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из указа.

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