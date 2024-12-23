Президент Азербайджана поздравил Папу Римского с Рождеством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску по случаю Рождества.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Этот светлый праздник, несущий обновленный дух и символизирующий такие чистые чувства, как милосердие и благожелательность, является воплощением взаимопонимания, поддержки и единства между людьми. Будучи неотъемлемой частью азербайджанского общества, христианская община отмечает этот праздник, как всегда, с особым энтузиазмом и воодушевлением, что является ярким свидетельством этнического и культурного разнообразия и богатых традиций мультикультурализма, царящих в нашей стране.

Азербайджан — одно из уникальных мест, где сливаются различные цивилизации, где на протяжении веков процветают национально-культурная мозаика и атмосфера толерантности, представители различных национальностей и вероисповеданий сосуществуют в мире, безопасности, взаимном доверии и уважении. Мы гордимся этими ценностями и бережно относимся к ним как к национальному достоянию. Неслучайно сохранение дружбы народов, межконфессионального согласия, традиций мультикультурализма и толерантности в рамках политики, проводимой Азербайджанским государством, — это, прежде всего, естественный образ жизни нашего народа», - говорится в послании.

Ильхам Алиев отметил, что христианская община занимает особое место в современном азербайджанском обществе.

«Наши граждане-христиане, поселившиеся в Азербайджане и живущие здесь одной семьей на протяжении сотен лет, играют значимую роль в общественной, политической, социальной и культурной жизни нашей Родины, внося огромный вклад в процветание нашей любимой страны. Древнее христианское наследие, святыни, церкви и другие культовые сооружения на всей территории нашей страны охраняются Азербайджанским государством наравне с мечетями и синагогами. Одновременно наша страна играет активную роль в сохранении христианских памятников, которые считаются жемчужинами мирового культурного наследия, способствуя тем самым межкультурному диалогу.

Мы довольны установившимися отношениями между Азербайджаном и Святым Престолом. Наши двусторонние связи отмечены многочисленными взаимными визитами, постоянными контактами и важными вехами. С чувством удовлетворения хочу отметить предстоящее строительство в нашей стране второго католического храма в честь Папы Иоанна Павла II. Этот проект является демонстрацией большого внимания и заботы о католической общине нашей страны и символизирует высокий уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом», - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Папу Франциска за вклад в укрепление отношений между Азербайджаном и Святым Престолом и за то, что понтифик по-прежнему высоко ценит традиции мультикультурализма и толерантности в республике.

«Уверен, что плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом будет и впредь способствовать межконфессиональному и межкультурному взаимопониманию во всем мире, служа делу защиты общечеловеческих ценностей и обеспечения солидарности между людьми», - подчеркнул глава государства.

Пользуясь возможностью, Ильхам Алиев также поздравил Папу Франциска с днем рождения и наступающим Новым 2025 годом и пожелал ему крепкого здоровья, счастья и успехов в его благородной и священной миссии.