Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года - ФОТО

24 декабря состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2024 года.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

Дорогие спортсмены, дорогие друзья.

Прежде всего, хочу поздравить азербайджанских спортсменов с успехами, достигнутыми в этом году. 2024 год также был успешным для азербайджанского спорта. Азербайджанские спортсмены достойно представляли нашу страну на международных соревнованиях, завоевано около 1700 медалей. Это свидетельствует о том, что наш спорт развивается, подрастает новое поколение спортсменов. И, таким образом, Азербайджан подтверждает свою силу как спортивное государство на различных международных соревнованиях.

Конечно, крупнейшими соревнованиями года были Летние Олимпийские игры, и здесь мы добились исторического результата. Как независимая страна Азербайджан участвует в Олимпийских играх с 1996 года, и на этот раз он был удостоен самого высокого места. В командном зачете Азербайджан занял 30-е место. Это - наивысший результат. Всего в Олимпийских играх принимали участие более двухсот национальных сборных. Быть 30-м среди них – очень большое достижение.

Должен также сказать, что Азербайджан занял третье место среди мусульманских стран. Если учесть, что в мире около 60 мусульманских стран, то это также большое и историческое достижение. Завоевав семь медалей, в том числе две золотые, две серебряные и три бронзовые, наша команда еще раз возвысила спортивную славу нашей страны.

Разумеется, после такого отличного результата мы ожидаем от наших спортсменов побед и успехов и на очередных соревнованиях. Наши спортсмены всегда радуют азербайджанский народ своими победами. Конечно, все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано, потому что политика Азербайджанского государства в этом направлении проводится на протяжении многих лет, она очень прозрачная и однозначная.

Спорт является неотъемлемой частью нашего общества. Спорт и спортивные победы играют огромную роль в общественном пространстве. В частности, фактор спорта имеет очень большое значение для воспитания молодого поколения и привития ему патриотических чувств. Если учесть, что Азербайджан участвовал в этих летних Олимпийских играх как победоносная страна, а наши спортсмены участвовали в ней как представители победоносного народа. Конечно, этот фактор патриотизма всегда должен находиться в центре внимания.

Насколько в воспитании молодого поколения в духе патриотизма важен спорт, настолько же важны и военная и физическая подготовка. Физическая сила открывает путь к моральной чистоте, и я рад, что абсолютное большинство наших спортсменов являются примером для подражания и в спорте, и в быту, и в обществе. Их поведение, деятельность в обществе радуют меня и, уверен, весь наш народ. Азербайджанская молодежь должна быть именно такой – патриотичной, физически сильной, нравственно чистой, преданной своему народу и государству, не подверженной никакому внешнему влиянию, достойной. Опять же говорю, конечно, наше участие во всех Олимпийских играх начиная с 1996 года преследовало в том числе и эту цель. Нам нужно было доказать себе и миру и мы доказывали, что мы сильное государство. А сила любого государства опирается на силу его народа.

Уверен, что в этот раз наши спортсмены, как представители страны-победительницы, выходили на спортивные арены в совершенно другом настроении. Этот прекрасный результат еще раз продемонстрировал силу нашего государства.

Конечно, наша дальнейшая деятельность будет связана с развитием спорта, потому что приняты все необходимые решения, все соответствующие структуры, федерации, клубы, спортивные общества, Олимпийский комитет, министерство действуют на основе единой стратегии. Усилена работа федераций. Надеюсь, что будут очередные подвижки как в видах спорта, традиционно приносящих медали, так и в тех видах, где пока еще не достигнуто особого развития. На протяжении многих лет государство осуществляло деятельность для обеспечения занятий спортом во всех регионах. В настоящее время в наших регионах функционируют 44 олимпийских спортивных комплекса, строительство таких комплексов планируется и впредь. У нас самая современная спортивная инфраструктура в различных регионах, в том числе в Карабахском регионе, городе Баку. Около 10 лет назад мы провели в Баку престижные Европейские игры. После этого мы провели Игры исламской солидарности, а в прошлом месяце на бакинском Олимпийском стадионе и вокруг него была проведена международная климатическая конференция COP29. То есть и здесь большую роль сыграл спортивный объект, который мы в свое время построили – Олимпийский стадион. Если бы не это, то мы не смогли бы провести столь масштабное международное мероприятие, на котором было представлено 197 стран, 76 тысяч зарегистрированных участников. Гости выражали особое удовлетворение уровнем проведения конференции. Было всего 10 жалоб, которые были оперативно решены.

А в регионах, как я сказал, эти работы будут проводиться и впредь. Что касается освобожденных территорий, то вам хорошо известно, что там, наряду с инфраструктурными проектами, наряду со строящимися в городах и селах домами для бывших переселенцев, создается и спортивная инфраструктура. Некоторые могут подумать, что это немного рано. Но я считаю, что это обязательно должно быть, потому что эти спортивные объекты имеют как символическое значение, так и функциональную сторону. К примеру, строительство стадиона «Имарет» имеет огромное символическое значение. Сейчас в городе Агдам строится новый стадион, отвечающий всем международным стандартам. В городе Физули заложен фундамент Олимпийского спортивного комплекса. На Суговушанском и Кёнделенчайском водохранилищах уже проводятся международные соревнования по гребле. В городе Шуша проведено несколько спортивных соревнований. Стадион в городе Ханкенди, построенный за счет азербайджанского бюджета еще в 50-х годах прошлого века, капитально ремонтируется, практически отстраивается заново. Ровно год назад на стадионе в Ханкенди все мы смотрели исторический футбольный матч. Но этот стадион также будет отвечать всем международным стандартам, и процесс его реконструкции должен быть завершен в следующем году. На наших освобожденных территориях планируется строительство и других спортивных сооружений , и все эти работы мы будем выполнять последовательно.

В следующем году Азербайджан примет очередное крупное спортивное соревнование – Игры СНГ. Третьи Игры СНГ будут проведены в Азербайджане. Для этого выбрано 14 городов, но основные игры пройдут в городе Гянджа. Гянджа станет центром Игр СНГ. Здесь строится новый стадион, который должен быть сдан в эксплуатацию до начала Игр. В то же время несколько месяцев назад в Гяндже состоялось открытие крупнейшего Олимпийского спортивного комплекса нашей страны. Даже в Баку не было столь большого и функционального Олимпийского комплекса. Ожидается, что в третьих Играх СНГ примут участие 7 тысяч спортсменов. Для сравнения: на Европейских играх 2015 года было примерно 5000-5500 участников.

В городе Гянджа, конечно же, должны быть созданы условия для приема 7 тысяч участников, их команд, делегаций. И соответствующие указания даны. Со следующего года в городе Гянджа будут проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы. Будет обновлена городская инфраструктура, полностью обновлен городской транспорт, проведена реставрация исторических зданий, реализованы другие инфраструктурные проекты с тем, чтобы наш древний город Гянджа, родина Низами, представил свою красоту, а также свой исторический и современный облик всему пространству СНГ и более широкой географии. Мы, естественно, готовимся и к этим Играм. Уверен, что азербайджанские спортсмены, юные спортсмены, как хозяева этих Игр, покажут хорошие результаты.

В конце года или в начале каждого года мы традиционно награждаем наших спортсменов – государственными наградами, квартирами. Этот процесс продолжается уже 27 лет. Поскольку после избрания президентом Национального олимпийского комитета я прекрасно видел, что без государственной заботы о спортсменах спорт не сможет развиваться. Многие факторы, связанные с развитием спорта в Азербайджане, в первую очередь, государственная поддержка, составляют единство. Все награждения полностью обоснованы. И спортсмены, и представители спортивной общественности, а также тренеры и другие специалисты в области спорта получают заслуженную оценку со стороны государства, и это справедливо.

Справедливость должна быть везде – в международных отношениях, в семье, в каждой стране, в каждом обществе. Мы стремимся к этому. Мы восстановили историческую справедливость, территориальную целостность и суверенитет и гордимся этим. Уверен, что эта наша славная Победа станет дополнительным вдохновляющим фактором для каждого представителя азербайджанской молодежи. К нашей Победе на поле боя мы добавили и спортивные победы, и это, безусловно, еще больше повышает международный авторитет нашей страны. Потому что развитие спорта – это демонстрация общего развития каждой страны, отражает это развитие. Азербайджан – сильное государство, страна, которая опирается на свои силы, идет своим путем, не имеет ни перед кем никаких обязательств, ни перед кем не склоняет голову, идет вперед достойно и честно, и это наше большое достояние.

Процессы, происходящие сегодня в мире, - налицо. Кровавые столкновения, войны, конфликты, грубое вмешательство одних стран в дела других стран, обострение ситуации – всего этого мы не видим и не увидим в Азербайджане. Потому что единство народа и власти, солидарность в обществе, единство политических взглядов, конечно же, наша историческая Победа и многие другие факторы страхуют нас от этих трудностей и вызовов. Азербайджан уже почти 30 лет живет в условиях стабильности, и я уверен, что отныне будет жить в стабильности вечно.

Что касается Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, то я знаю, что наши спортсмены регулярно посещают их. Там уже размещены 10 тысяч человек. Большинство из них – дети и молодежь, которые никогда не видели этих мест, но с большим энтузиазмом возвращаются туда. Конечно, регулярные поездки видных спортсменов Азербайджана на освобожденные земли станут большим событием как для молодежи, так и для детей. Поэтому считаю, что спортивные соревнования само собой, но в то же время, чем чаще азербайджанские спортсмены, другие известные лица нашего общества, представители интеллигенции будут посещать эти регионы в рамках различных мероприятий, тем лучше как для них, так и для тех, кто там живет. Потому что жизнь там налаживается заново, с нуля.

Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире. На большой географии, на территории площадью 15-16 тысяч квадратных километров, которую Армения полностью сравняла с землей, строится новая жизнь - современная, красивая и комфортная. Поэтому мой совет спортсменам и представителям спортивной общественности – чаще посещайте те регионы и в целом другие регионы, проводите там встречи, отбирайте молодые спортивные таланты. Потому что селекционная работа – спортивные специалисты это хорошо знают, - является главным фактором.

Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с успехами. Приближаются День солидарности азербайджанцев мира, Новый год. Поздравляю вас и с этими праздниками, желаю вам здоровья и новых успехов. Спасибо.

Х Х Х

Затем состоялась церемония награждения спортсменов и спортивных специалистов, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджане.