Президент Ильхам Алиев поздравил руководителя Ливии с национальным праздником

Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президентского совета Государства Ливия Мухаммада Юниса Аль-Манфи с национальным праздником.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство!

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Государства Ливия.

Развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Ливией вызывает удовлетворение. С хорошими впечатлениями вспоминаю Ваш визит в ноябре в Азербайджан для участия в COP29. Тот факт, что за последние полтора года Вы посетили нашу страну второй раз, свидетельствует об уровне наших межгосударственных отношений.

Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши усилия, направленные на укрепление отношений между нашими странами, углубление вызывающего взаимный интерес сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Ливии – благополучия и процветания».