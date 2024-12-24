Эрсин Татар позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар 24 декабря позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Эрсин Татар поздравил главу Азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравления.

«В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи, проведенные главой нашего государства с Эрсином Татаром в Баку и в рамках других международных мероприятий, подчеркнута важность участия Эрсина Татара в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся в этом году в Шуше, состоялся обмен мнениями о будущих контактах», - говорится в сообщении.