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Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

First News Media16:19 - Сегодня
Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравления.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с избранием Азербайджана членом Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, еще раз выразил признательность Турции за поддержку Азербайджана в этом вопросе.

«В ходе беседы были обсуждены процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной безопасности. С удовлетворением были отмечены позитивные подвижки в Сирии после падения режима Асада, согласованы совместные усилия по социально-экономическому развитию Сирии.

Главы государств выразили уверенность, что отношения дружбы, братства и стратегического союзничества между нашими странами будут и впредь успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и дальнейших контактах», - говорится в сообщении.

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