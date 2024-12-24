ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» выделено 20 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по увеличению пропускной способности Бакинского международного морского торгового порта.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в связи с созданием специального офиса проектного управления для строительства второй фазы расширения Бакинского международного морского торгового порта с целью увеличения его пропускной способности на 10 миллионов тонн - до 25 миллионов тонн из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год, будет выделено 20,0 (двадцать) млн манатов на увеличение уставного капитала Закрытого акционерного общества «Бакинский международный морской торговый порт».

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.