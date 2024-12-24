Президент Азербайджана утвердил изменения в законы о военной службе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон о внесении изменений в законы «О прохождении военной службы» и «О военной обязанности и военной службе».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

В соответствии с новым законом, военнообязанные в период пребывания в запасе могут быть призваны на военные сборы в следующем порядке:

находящиеся в запасе 1-го разряда – до 5 раз на срок до 2 месяцев каждый раз, а военнообязанные, переведенные в запас с действительной военной службы в соответствующем органе исполнительной власти, до 10 раз на срок до 2 месяцев, но не более 1 раза в год:

находящиеся в запасе 2-го разряда – до 3 раз на срок до 2 месяцев, но не более 1 раза в год;

находящиеся в запасе 3-го разряда – 1 раз на срок до 1 месяца.

Находящийся в запасе летный состав 1-го разряда, наряду с военно-учебными сборами, в период пребывания в запасе по 1-му разряду, а также для прохождения летного обучения призывается на сборы до 5 раз на срок до 40 дней каждый раз.

Общий срок пребывания на сборах военнообязанных, уволенных с действительной военной службы в соответствующем органе исполнительной власти в запас соответствующего органа исполнительной власти, не может превышать 30 месяцев, а других военнообязанных, находящихся в запасе, - 18 месяцев.