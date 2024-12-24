Продажа автобусов местного производства освобождена от таможенных пошлин

Продажа автобусов местного производства и импорт запчастей для их производства в Азербайджане освобождены от таможенных пошлин.

Об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе".

Согласно документу, продажа автобусов, произведенных на территории Азербайджана, а также импорт запчастей для автобусов юридическими лицами в производственных целях на основании подтверждающего документа соответствующего органа исполнительной власти освобождаются от таможенных пошлин сроком на 8 лет с 1 января следующего года.