Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 декабря позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Шавкат Мирзиёев поздравил главу Азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

«В ходе телефонного разговора был отмечен вклад взаимных визитов на высоком уровне и регулярных контактов в развитие двусторонних отношений, подчеркнуто, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в этом году сыграл особую роль в деле дальнейшего укрепления сотрудничества. Было отмечено, что подписанный в ходе этого визита Договор о союзнических отношениях продемонстрировал, что двусторонние отношения находятся на пике.

Президент Узбекистана еще раз передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления с прекрасным проведением в Азербайджане COP29 и оценил это важное событие как демонстрацию укрепления международного авторитета нашей страны.

Выразив признательность за поздравления, Президент Ильхам Алиев еще раз поблагодарил Шавката Мирзиёева за активное участие в COP29.

Президенты выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества, будущих контактах и вопросах, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении.