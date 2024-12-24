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Президент Казахстана позвонил Ильхаму Алиеву

First News Media12:20 - Сегодня
Президент Казахстана позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 декабря позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Глава нашего государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравления.

«В ходе телефонного разговора было затронуто значение взаимных визитов и контактов на высоком уровне, особо подчеркнута роль государственного визита Президента Казахстана в нашу страну в этом году в деле укрепления наших отношений.

Президент Казахстана еще раз передал поздравления с успешным проведением COP29 в нашей стране, сказал, что это мероприятие способствовало еще большему укреплению позиций Азербайджана на международной арене.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев еще раз выразил признательность главе Казахстанского государства за активное участие в COP29.

Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных и братских отношений между нашими странами и выразили уверенность, что сотрудничество будет укрепляться и впредь.

В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы двусторонних связей, новые контакты и вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении.

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