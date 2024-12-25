Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Президент Ильхам Алиев, находясь в самолете, позвонил Президенту России Владимиру Путину.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев заявил, что не сможет принять участие в неофициальной встрече глав государств-членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с крушением принадлежавшего «Азербайджанским авиалиниям» пассажирского самолета, совершавшего сегодня рейс по маршруту Баку-Грозный, и принял решение вернуться.

Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана, России и других стран и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.