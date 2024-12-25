Президент Азербайджана провел совещание в связи с авиакатастрофой - ФОТО

Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, направлявшийся в РФ для участия в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, будучи в воздушном пространстве России, был проинформирован о произошедшей авиакатастрофе, после чего он дал поручение и о немедленном возвращении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента АР.

Сразу по приземлении в международном аэропорту Гейдар Алиев глава государства провел совещание в связи со случившимся.