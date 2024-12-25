Ильхам Алиев создал Госкомиссию для расследования причин авиакатастрофы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Государственной комиссии по расследованию причин крушения вблизи города Актау самолета Embraer 190 авиакомпании Azərbaycan Hava Yolları, выполнявшего рейс номер J2-8243 по маршруту Баку-Грозный, и принятии соответствующих мер.

В комиссию под председательством премьер-министра Али Асадова вошли вице-премьер Шахин Мустафаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, президент ЗАО Azərbaycan Hava Yolları Самир Рзаев, главы МИД и МВД Джейхун Байрамов и Вилаят Эйвазов, генпрокурор Кямран Алиев, начальник Службы госбезопасности Али Нагиев, руководитель МЧС Кямаледдин Гейдаров, министр здравоохранения Теймур Мусаев, министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, директор Госагентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Ариф Мамедов.

Госкомиссии надлежит в короткие сроки расследовать причины авиакатастрофы и доложить об этом Президенту, обеспечить оказание соответствующей помощи семьям погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы, решить вопросы, связанные с погибшими и ранеными иностранными гражданами, а также регулярно информировать о своей деятельности общественность.