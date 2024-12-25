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Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media23:27 - 25 / 12 / 2024
Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение в Казахстане.

"Уважаемый Президент, мой дорогой Брат,

С чувством глубокой скорби узнал о крушении сегодня утром в казахстанском городе Актау самолета «Азербайджанских авиалиний», в результате которого имеются погибшие и пострадавшие.

От имени моего народа и от себя лично выражаю соболезнования Вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу, особенно тем, кто потерял близких, желаю терпения. Да упокоит Всевышний Аллах души погибших и да ниспошлет скорейшего исцеления пострадавшим.

Пользуясь случаем, еще раз передаю Вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу самые добрые пожелания, желаю благополучия и процветания.", - говорится в письме.

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