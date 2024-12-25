Мехрибан Алиева: Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL вблизи Актау.

«Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!» - говорится в публикации.