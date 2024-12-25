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Самолет Президента Азербайджана приземлился в Баку - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:32 - Сегодня
Самолет Президента Азербайджана приземлился в Баку - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев вернулся в Азербайджан.

Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.

Самолет, на борту которого находится глава государства, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Президент Ильхам Алиев, отбывший в Россию для участия в неформальном Саммите глав государств-участников СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, дал поручение о немедленном возвращении сразу после того, как ему было доложено о произошедшей авиакатастрофе.

12:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета в казахстанском Актау, сообщил РИА Новости официальный азербайджанский источник.

«В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку», - сказал собеседник агентства.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

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