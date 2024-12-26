Мухаммад Шахбаз Шариф выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера «Азербайджан Хава Йоллары».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Ваше превосходительство, мой дорогой Брат.
От имени народа и Правительства Пакистана, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, нашим азербайджанским братьям и сестрам в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета «Азербайджан Хава Йоллары» 25 декабря близ казахстанского города Актау.
Народ Пакистана с чувством глубокой скорби воспринял известие об этом печальном событии, в результате которого погибли люди. В это печальное время выражаем солидарность с Вашим превосходительством и народом Азербайджана.
Наши мысли и молитвы с семьями погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Верю, что стойкость и единство храброго народа Азербайджана помогут преодолеть этот трудный период».