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Мухаммад Шахбаз Шариф выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

First News Media15:45 - Сегодня
Мухаммад Шахбаз Шариф выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера «Азербайджан Хава Йоллары».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Ваше превосходительство, мой дорогой Брат.

От имени народа и Правительства Пакистана, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, нашим азербайджанским братьям и сестрам в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета «Азербайджан Хава Йоллары» 25 декабря близ казахстанского города Актау.

Народ Пакистана с чувством глубокой скорби воспринял известие об этом печальном событии, в результате которого погибли люди. В это печальное время выражаем солидарность с Вашим превосходительством и народом Азербайджана.

Наши мысли и молитвы с семьями погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Верю, что стойкость и единство храброго народа Азербайджана помогут преодолеть этот трудный период».

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