Милорад Додик направил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера «Азербайджан Хава Йоллары».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Ваше превосходительство.

Уважаемый Президент Азербайджанской Республики, дорогой друг.

Позвольте выразить глубокую печаль и скорбь в связи с крушением самолета «Азербайджан Хава Йоллары» на территории Казахстана.

Смерть человека – это всегда тяжелейшая утрата. Выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим родных, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Уважаемый Президент, еще раз выражая глубокую симпатию Вашему народу, желаю Вам терпения в эти трудные моменты».