Президент и вице-президент ОАЭ направили Ильхаму Алиеву письма с соболезнованиями

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент.

С глубокой скорбью и печалью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и ранении людей в результате крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» в Республике Казахстан.

С глубокой скорбью выражаем соболезнования в связи с этой тяжелой утратой, желаем скорейшего выздоровления раненым».

Письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву также направил вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

«Уважаемый господин Президент.

С глубокой скорбью и печалью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и ранении людей в результате крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» на территории Казахстана.

С глубокой скорбью выражаем соболезнования в связи с этой тяжелой утратой, желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в послании.