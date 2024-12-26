Президент и вице-президент ОАЭ направили Ильхаму Алиеву письма с соболезнованиями
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент.
С глубокой скорбью и печалью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и ранении людей в результате крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» в Республике Казахстан.
С глубокой скорбью выражаем соболезнования в связи с этой тяжелой утратой, желаем скорейшего выздоровления раненым».
Письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву также направил вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
«Уважаемый господин Президент.
С глубокой скорбью и печалью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и ранении людей в результате крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» на территории Казахстана.
С глубокой скорбью выражаем соболезнования в связи с этой тяжелой утратой, желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в послании.