Президент Мальдивской Республики направил соболезнования Ильхаму Алиеву
Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу направил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Ваше превосходительство.
Глубоко опечален и потрясен известием о трагической авиакатастрофе близ казахстанского города Актау, приведшей к гибели и ранению большого количества людей.
Выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству, Правительству и народу Азербайджана, в том числе семьям погибших в результате этого происшествия, желаю выздоровления пострадавшим. В столь скорбный день наши молитвы особенно с выжившими, столкнувшимися с последствиями трагедии».
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