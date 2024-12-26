Президент Мальдивской Республики направил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу направил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Ваше превосходительство.

Глубоко опечален и потрясен известием о трагической авиакатастрофе близ казахстанского города Актау, приведшей к гибели и ранению большого количества людей.

Выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству, Правительству и народу Азербайджана, в том числе семьям погибших в результате этого происшествия, желаю выздоровления пострадавшим. В столь скорбный день наши молитвы особенно с выжившими, столкнувшимися с последствиями трагедии».