Махмуд Аббас выразил соболезнования Президенту Азербайджана

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас направил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент.

С чувством сожаления воспринял известие о гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Азербайджана близ казахстанского города Актау.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, выражаю глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям погибших, благодарю Всевышнего Аллаха за выживших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Да хранит Аллах Вас и Ваш народ!».