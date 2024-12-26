Махмуд Аббас выразил соболезнования Президенту Азербайджана
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас направил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент.
С чувством сожаления воспринял известие о гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Азербайджана близ казахстанского города Актау.
Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, выражаю глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям погибших, благодарю Всевышнего Аллаха за выживших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
Да хранит Аллах Вас и Ваш народ!».
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