Президент Словакии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини направил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Господин Президент.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагической гибели и ранении большого количества людей в результате крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи казахстанского города Актау.

От имени граждан Словацкой Республики и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, гражданам Азербайджана, а также семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым».