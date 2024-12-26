Президент Словакии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини направил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Господин Президент.
С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагической гибели и ранении большого количества людей в результате крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи казахстанского города Актау.
От имени граждан Словацкой Республики и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, гражданам Азербайджана, а также семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым».
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