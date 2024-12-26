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Си Цзиньпин: Потрясен известием о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Азербайджана

First News Media19:00 - Сегодня
Си Цзиньпин: Потрясен известием о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Азербайджана

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан.

"Уважаемый господин Президент,

Потрясен известием о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Азербайджана.

От имени Правительства и народа Китая выражаю глубокую скорбь по погибшим, искренние соболезнования их семьям и желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.

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