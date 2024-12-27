Президент и вице-президент Никарагуа направили соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Мурильо направили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Ваше превосходительство, наш Брат Ильхам Алиев.

Выражаем Вам глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы близ города Актау.

Да упокоит Всевышний души погибших в трагическом происшествии, желаем терпения членам их семей и близким».