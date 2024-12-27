Президент и вице-президент Никарагуа направили соболезнования Ильхаму Алиеву
Президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Мурильо направили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Ваше превосходительство, наш Брат Ильхам Алиев.
Выражаем Вам глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы близ города Актау.
Да упокоит Всевышний души погибших в трагическом происшествии, желаем терпения членам их семей и близким».
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