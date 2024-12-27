Мири Регев направила соболезнования Президенту Азербайджана
Министр транспорта и дорожной безопасности Государства Израиль Мири Регев направила соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент.
От себя лично, от имени правительства и народа Израиля выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с душераздирающей трагедией, произошедшей в результате крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» близ казахстанского города Актау.
Государство Израиль разделяет Вашу скорбь в связи с многочисленными человеческими жертвами.
Выражаем соболезнования семьям погибших в результате этой трагедии и всему народу Азербайджана. Желаем всем пострадавшим скорейшего полного выздоровления.
Государство Израиль, а также Министерство транспорта и дорожной безопасности рядом с Вами в это трудное время и готовы оказать любую необходимую помощь».