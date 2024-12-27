Король и наследный принц Саудовской Аравии направили соболезнования Ильхаму Алиеву

Служитель Двух Благородных Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Королевства Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании Короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда говорится:

«Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

С чувством глубокого сожаления воспринял известие о крушении пассажирского самолета Азербайджана в Республике Казахстан, жертвах и пострадавших в результате этого происшествия.

Выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству и семьям погибших. Да упокоит Великий Аллах души погибших, ниспошлет их близким терпения и утешения, пострадавшим – скорейшего выздоровления! Да хранит Вас Аллах от всякого зла!»

«Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

С чувством глубокого сожаления воспринял известие о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского самолета Азербайджана на территории Казахстана.

Выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству и семьям погибших, да упокоит Великий Аллах души погибших, ниспошлет выздоровления пострадавшим», - говорится в послании наследного принца, премьер-министра Королевства Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.