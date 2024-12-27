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Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

First News Media16:38 - Сегодня
Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 декабря позвонил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.

Главы государств выразили соболезнования друг другу, а также близким погибших в результате крушения самолета, в котором находились граждане Азербайджана и Казахстана, пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Президент Ильхам Алиев, в первую очередь, выразил личную признательность Президенту Казахстана в связи с проведением спасательных работ.

Глава государства высоко оценил работу казахстанских спасателей, принявших безотлагательные необходимые меры и активно участвовавших в спасении раненных пассажиров.

В то же время, Президент Азербайджана выразил признательность казахстанскому медицинскому персоналу, поблагодарил их за заботливое отношение к пострадавшим и профессиональное оказание медицинских услуг, подчеркнул, что большая часть раненых уже вернулись на Родину, и в Казахстане еще остаются граждане Азербайджана, получающие там лечение.

Глава государства расценил как еще один показатель близости наших дружественных и братских народов друг к другу
солидарность с Азербайджаном и простых граждан Казахстана, их поддержку этим работам, отметил, что азербайджанская общественность очень высоко ценит это.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил, что для расследования причин крушения самолета по его поручению была безотлагательно создана специальная комиссия, представители компании Embraer уже прибыли в Казахстан и активно участвуют в расследовании.

Стороны провели обмен мнениями о ходе расследования и выразили уверенность в том, что по его результатам будут полностью выявлены причины авиакатастрофы.

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