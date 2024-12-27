Упразднено ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об упразднении ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и решении вытекающих из этого вопросов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, предприятия ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» - «Азералюминий» и «Азерпамбыг» - будут переданы в управление «Азербайджанского инвестиционного холдинга».

Кабинету министров поручено предпринять необходимые меры по упразднению ООО «Азербайджанская промышленная корпорация» и других предприятий, находящихся в ее подчинении.

Кабмину также поручено подготовить и в двухмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты.

Министерству экономики поручено подготовить и в двухмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по имуществу ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и других подведомственных ему предприятий.