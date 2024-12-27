Бинали Йылдырым направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний".

"Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием о крушении пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» близ казахстанского города Актау. Да упокоит Аллах души погибших в этой ужасной катастрофе, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Выражаю соболезнование Вам и братскому народу Азербайджана", - говорится в послании.