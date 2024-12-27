Она была влюблена в небо: Семья Хокумы Алиевой о погибшей стюардессе

Одной из погибших при крушении 25 декабря близ Актау самолета, принадлежащего ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», стала стюардесса из Самуха Хокума Алиева.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, перед домом, где жила Хокума Алиева, установлена траурная палатка. Мы пытаемся поговорить с матерью Хокумы - Кямалей Алиевой. Хотя вначале она сказала, что не сможет говорить, затем она нашла в себе силы и сказала о своей дочери следующие слова: «Она очень любила свою работу. Всегда охотно рассказывала о своих коллегах, своей профессии. Она была влюблена в небо. Радовалась, когда ездила в разные страны. Она говорила: «Мама, гордись мной, благодаря мне вы будете высоко держать голову». Сегодня я горжусь своей дочерью». Затем она молчит…

Она продолжает, вытирая слезы: «Когда в интернете появлялись видеоролики об авиакатастрофах, она не давала смотреть. Она не хотела, чтоб я волновалась, боялась. Она говорила, гордись только мной. Я горжусь героизмом моей дочери».

Брат Хокумы Алиевой Джошгун Алиев узнал об авиакатастрофе по дороге на работу: «Я узнал об этом, когда шел на работу. До конца не терял надежды. Передали, что есть выжившие из членов экипажа... Однако... Это была ее любимая профессия, которой она самоотверженно посвятила жизнь».

Джошгун Алиев повторяет слова сестры: «Все будет хорошо» и отмечает, что даже в такой ситуации она вселяла надежду пассажирам и оставалась верна своей работе: «Тот факт, что она давала надежду людям за мгновение до аварии, показывает, какой она была сдержанной, была профессионалом. Моя сестра любила свою работу, она сделала все, что было нужно».

Действительно, Хокума до последнего момента достойно выполнила свою работу. Сколько людей выжило благодаря ее инструкциям. Да упокоит Аллах твою душу, влюбленная в небо…