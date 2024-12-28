В Азербайджане 2025 год объявлен Годом Конституции и Суверенитета.

Соответствующее Распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Распоряжение подписано в связи с полным восстановлением нашей территориальной целостности и суверенитета, как одна из целей, заявленных Конституцией Азербайджана, с учетом 30-й годовщины принятия Конституции и 5-й годовщины Победы в Отечественной войне.

В соответствии с документом, Администрация Президента в течение месяца должна подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по плану мероприятий в связи с объявлением 2025 года «Годом Конституции и Суверенитета».