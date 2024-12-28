Путин извинился за «физико-техническое вмешательство» в самолет AZAL в воздушном пространстве РФ

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

По сообщению пресс-службы Президента АР, «в ходе телефонного разговора Владимир Путин извинился за физико-техническое вмешательство, которому подвергся в воздушном пространстве России пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший по маршруту Баку-Грозный 25 декабря, и произошедший в результате трагический инцидент. Он еще раз выразил свои самые глубокие и искренние соболезнования семьям и родственникам погибших в результате авиакатастрофы и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».

Президент Ильхам Алиев отметил, что пассажирский самолет, принадлежащий «Азербайджанским авиалиниям», подвергся внешнему физико-техническому вмешательству, находясь в воздушном пространстве России, полностью потерял управление, был направлен в город Актау (Казахстан) и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов.

Глава государства подчеркнул наличие многочисленных пробоин в корпусе самолета, ранение пассажиров и членов экипажа инородными частицами, проникшими в салон самолета еще в воздухе, и в этой связи показания выживших бортпроводников и пассажиров, подтвердивших факт внешнего физико-технического вмешательства.

В ходе беседы главы государств обсудили серьезное и тщательное расследование всех деталей этой трагедии и привлечение виновных к ответственности.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин этой катастрофы была организована группа международных экспертов, которая уже приступила к работе.

Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией процесс расследования будет проводиться прозрачно, общественность будет регулярно информироваться.