Мировые лидеры выражают соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.

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Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.

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Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.

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Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.

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Президент Черногории Яков Милатович направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.