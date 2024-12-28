Президент Алжира выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования Президенту Азербайджна Ильхаму Алиеву.
В послании говорится:
"Ваше превосходительство.
Глубоко опечален известием о многочисленных погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи казахстанского города Актау.
В связи с трагедией, постигшей дружественный азербайджанский народ, от имени народа, правительства Алжира и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству и семьям погибших.
Уверен, что азербайджанский народ преодолеет это тяжелое испытание, подчеркиваю, что в столь тяжелое время Алжир солидарен с Вашей страной, от всей души желаю пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубокие соболезнования, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".