Погибшим членам экипажа разбившегося самолета AZAL присвоено звание Национального героя Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении погибшим членам экипажа самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау, звание Национального героя Азербайджана.
Распоряжение опубликовано на официальном сайте Президента АР.
Звание Национального героя Азербайджана присвоено Кшнякину Игорю Ивановичу (посмертно), Кальянинову Александру Георгиевичу (посмертно) и Алиевой Хокюме Джалил гызы (посмертно).
Орденом «Доблесть» 1-й степени награждены бортпроводники Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы.
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