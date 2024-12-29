Трагедия, принесенные извинения и расследование

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор

28 декабря по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В сообщении говорится: «Были подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Президент России Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ходе телефонного разговора Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» подвергся внешнему физико-техническому вмешательству, полностью утратил управление и был перенаправлен в казахстанский город Актау. И только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

Президент подчеркнул, что многочисленные повреждения на корпусе самолета, травмы пассажиров и членов экипажа от проникших внутрь объекта посторонних частиц, а также свидетельства выживших членов экипажа и пассажиров подтверждают факт внешнего вмешательства. В ходе беседы главы государств обсудили необходимость тщательного расследования всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности.

Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны сформирована международная комиссия экспертов для всестороннего изучения причин произошедшего, которая уже начала свою работу. Лидеры также отметили, что следственные действия будут проводиться максимально прозрачно, а общественность будет регулярно информироваться о ходе расследования».

Что же произошло 25 декабря

В силу профессии и жизненного опыта я не сторонник того, чтобы строить догадки и руководствоваться чьими-то домыслами. Поэтому постараюсь опираться на очевидные факты, поступающую информацию и логику.

Был ли сбит азербайджанский самолет российскими средствами ПВО? Весь мир видел фюзеляж разбившегося в Актау самолета с многочисленными отверстиями, которые свидетельствуют, что борт подвергся внешнему воздействию. По мнению специалистов, характер отверстий говорит о поражении картечью или осколками снаружи (в принципе, для этого и не нужно быть специалистом – факты налицо), что на большой высоте могло привести к разгерметизации и повреждению гидравлической системы управления воздушного судна. Об этом также свидетельствуют выжившие члены экипажа, пассажиры и видеозаписи, сделанные во время полета внутри самолета. В свою очередь, Канат Бозумбаев, возглавляющий казахстанскую правительственную комиссию, сказал корреспонденту Tengrinews.kz, что самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение близ Актау, получил повреждения за пределами Казахстана.

Азербайджанский борт оказался над аэропортом Грозного в тот момент, когда российские ПВО отражали атаку украинских беспилотников. При этом по каким-то непонятным пока причинам данная зона не была объявлена бесполетной. Самолет не смог сесть, не был принят другими близлежащими российскими аэропортами и перенаправлен через Каспий в Казахстан. Не буду преждевременно высказывать мнение, по каким соображениям это было сделано. Многочисленные обвинительные версии в адрес российской стороны мы можем встретить в СМИ, соцсетях, высказываниях зарубежных официальных и неофициальных лиц.

Так, Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в Азербайджане, знакомых с ходом расследования, подтвердило, что азербайджанский самолет был сбит российскими ракетами. Euronews сообщил, что причиной катастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Актау стала российская зенитная ракета. Согласно этим источникам, ракета была выпущена во время активности беспилотников над Грозным, и ее осколки взорвались в воздухе рядом с самолетом. Источники также сообщили, что поврежденному самолету отказали в посадке в российских аэропортах, несмотря на запросы пилотов о вынужденной посадке. Вместо этого экипажу было приказано лететь через Каспийское море в Актау. По имеющимся данным, GPS-навигация самолета была заглушена на всем маршруте над морем. NBC News сообщил, что американская разведка утверждает, что Россия идентифицировала азербайджанский авиалайнер как украинский беспилотник и сбила его с помощью системы ПВО.

Но фактом является то, что если бы поврежденному лайнеру, из которого еще не вытекла вся гидравлическая жидкость, была предоставлена возможность сесть в близлежащем аэропорту, то жертв и пострадавших могло бы и не быть или, по крайней мере, не так много.

Непонятной является реакция главы Чечни Рамзана Кадырова, который вначале появления информации о сбитом азербайджанском самолете награждает своего племянника «за заслуги перед Чечней», а потом, выражая Азербайджану соболезнования, предлагает помощь пострадавшим. Даже если чеченское руководство поздно поняло, что вместо дрона их ПВО сбила азербайджанский самолет, а российские авиадиспетчеры не дали посадку лайнеру в близлежащих аэропортах, то почему необходимо было скрывать эти факты и не признавать их?

Расследование катастрофы и Чикагская конвенция

В ходе телефонного разговора между президентами Азербайджана и Казахстана глава Казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению создана специальная комиссия для расследования авиакатастрофы, представители компании Embraer уже прибыли в Казахстан и активно участвуют в расследовании. Азербайджан, в свою очередь, привлек для расследования авиакатастрофы турецких специалистов.

Здесь следует отметить, что Азербайджан отказался от предложения России и Казахстана о том, чтобы инцидент расследовал Международный авиационный комитет СНГ. Официальный Баку требует расследования инцидента международной группой экспертов и специалистов Embraer. Азербайджан считает, что расшифровку «черного ящика» тоже должна проводить эта группа.

Необходимо также подчеркнуть принципиальную позицию нашей страны, которая, не скрывая никакой информации от мировой общественности, потребовала прозрачного, объективного, всестороннего расследования и наказания виновных. Пролита кровь граждан Азербайджана и других стран и виновные должны ответить.

В связи с катастрофой авиалайнера Azerbaijan Airlines в Актау также прибыли и уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), который является полномочным органом по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.

Как видно из имеющейся информации, расследование будет проводиться в соответствии с Приложением 13 к Чикагской конвенции, которая называется «Расследование авиационных происшествий и инцидентов». Чикагская конвенция о международной гражданской авиации была подписана в Чикаго 7 декабря 1944 года и вступила в силу 4 апреля 1947 года. Это - основной документ, разработанный и подписанный достигнувшими согласия сторонами относительно определенных принципов и мер с тем, чтобы международная гражданская авиация могла развиваться безопасным и упорядоченным образом, а международные воздушные сообщения устанавливаться на основе равенства возможностей и осуществляться рационально и экономично. В соответствии с Приложением 13 данного документа, в расследовании могут участвовать государства-операторы, государства регистрации воздушного судна, государства-разработчики и производители самолета и двигателей, а также государства, граждане которых погибли или получили серьезные травмы. Расследование проводится исключительно с целью предотвращения будущих аварий и инцидентов путем сбора и анализа данных и информации, связанных с безопасностью. Приложение 13 требует подготовки предварительного отчета в течение 30 дней после происшествия и окончательного отчета в течение 12 месяцев. Поддержка Международной организации гражданской авиации (ICAO) в этом процессе поможет обеспечить всестороннее расследование, включающее анализ всех возможных факторов, способствовавших этой трагедии, с целью предотвращения подобных событий в будущем.

ICAO дала комментарии по авиакатастрофе под Актау и выразила глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате трагической аварии самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года. В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации, ICAO призывает государства-члены оказать всестороннее содействие в проведении комплексного и независимого расследования. Эти международные стандарты гражданской авиации требуют независимого расследования с участием всех заинтересованных государств. Задачей следователей является сбор всей релевантной информации об инциденте, установление фактов и анализ возможных факторов безопасности или угроз, которые могли стать причиной или способствовали этой трагедии. В интересах обеспечения безопасности и защиты в авиации ICAO готова оказать поддержку этому расследованию, направив своего эксперта для участия в международной следственной группе в качестве наблюдателя. ICAO также призывает все заинтересованные государства и поставщиков услуг сохранять всю релевантную информацию и документацию в рамках полного содействия процессу расследования.

Как сообщают СМИ, Следственный комитет России возбудил дело в связи с авиакатастрофой под Актау по статье 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» УК РФ, проводятся следственные мероприятия. Также в настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. По сообщению пресс-службы Кремля, «профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау».

Чего следует ожидать

Окончательные итоги подводить, естественно, рано. Необходимо полное, объективное, всестороннее, прозрачное расследование с информированием мировой общественности.

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с Приложением 13 Чикагской конвенции, независимо от того, насколько долго продлится следствие, предварительный отчет должен быть подготовлен в течение 30 дней после происшествия. Целью этого отчета является, наряду с выявлением причин трагедии, предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. Установление доли, степени вины или ответственности конкретных лиц будет определено по итогам следствия. Жертвами трагедии являются граждане нескольких государств, и Россия, Казахстан и Азербайджан смогут сохранить существующий уровень дружеских отношений только лишь при объективном подходе к расследованию этого преступления.

Мировая общественность ожидает установления истинных виновных в трагедии и предания их правосудию.