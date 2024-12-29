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Трагически погибла одна из самых красивых женщин мира - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:20 - Сегодня
Трагически погибла одна из самых красивых женщин мира - ФОТО

76-летняя канадская актриса и модель Дейл Хэддон была обнаружена мертвой на втором этаже дома, в котором жила в Пенсильвании.

BBC сообщает о том, что полиция сообщила, что получила звонок в пятницу в 06:31 по местному времени, в котором сообщалось, что 76-летний мужчина потерял сознание на первом этаже отдельно стоящего здания в доме округа Бакс.

76-летняя женщина, позже идентифицированная как Хэддон, была найдена мертвой в спальне на втором этаже.

Мужчину, которого полиция описала как находящегося в критическом состоянии в больнице Нью-Джерси, опознали как Уолтера Дж.Блюкаса, чей сын женат на дочери Д.Хэддон.

Отмечается, что предварительное расследование показало, что утечка произошла из-за неисправной выхлопной трубы системы отопления здания - высокие уровни угарного газа в здании повлияли на сотрудников экстренных служб; двое медиков были госпитализированы из-за отравления угарным газом, а один полицейский получил помощь на месте.

Дейл Хэддон, которую называли одной из самых красивых женщин мира, работала моделью для таких брендов, как Estée Lauder и L'Oreal, и появлялась на обложках журналов, включая Sports Illustrated и Vogue Paris, в 1970-х годах. Также она снималась в кино – среди ее киноролей работы в фильмах «Пули над Бродвеем», «Знаменитость», «Киборг», «Глаза за окном спальни» и т.д.

В память о матери Райан Хэддон поделилась ее снимками разных лет и написала в Instagram, что Дейл Хэддон была человеком с чистым сердцем и прожила жизнь, достойную уважения: «Она была женщиной силы, но при этом мягкой и внимательной ко всем. Глубоко творческой и любознательной, одарённой красотой как внутренней, так и внешней. Всегда доброй и заботливой».

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