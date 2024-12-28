Прерванные жизни: Кого Азербайджан потерял в 2024 году - ФОТО

2024 год унес жизни людей, чьи имена навсегда останутся частью истории Азербайджана.

5 января не стало заслуженной артистки Азербайджана, известной гармонистки Гюльбахар Шукюрлу, которая с 2020 года боролась с онкологическим заболеванием.

6 января оборвалась жизнь заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейлер, которая также в последние несколько лет боролась с онкологическим заболеванием – певицы не стало в одной из клиник Анкары, куда она отправилась на лечение после сольного концерта во Дворце Гейдара Алиева, ставшего для нее прощальным.

9 января в Израиле на 95-м году жизни не стало известного азербайджанского писателя, доктора филологических наук, профессора Чингиза Гусейнова. Он автор многих произведений, которые одинаково хорошо писал на двух языках - много переводил и издавал азербайджанских классиков на русском языке.

11 января на 96-м году жизни не стало выдающегося ученого-медика, заслуженного деятеля науки, кавалера ордена «Шохрат» Солмаз Исрафилбейли, являвшейся автором 165 научных статей и 3 монографий.

22 января ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана, актер Лянкяранского государственного драматического театра Нифтулла Аскеров - актера не стало в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

24 января стало известно о смерти азербайджанского актера Азера Гурбанова, сыгравшего главную роль в фильме «Sehrli xalat» (Волшебный халат) - причиной смерти актера, который последние 30 лет проживал в США, стала продолжительная болезнь.

31 января в возрасте 69 лет не стало талантливого азербайджанского музыканта, барабанщика Эльдара Гафарова, который в разные годы сотрудничал с самыми популярными азербайджанскими исполнителями, принимал участие в многочисленных международных фестивалях, а последние годы работал в эстрадном ансамбле AZTV и преподавал в центральной школе искусств имени Гара Гараева.

6 февраля на 93-м году жизни не стало народной артистки Азербайджана, артистки балета и балетмейстера Рафиги Ахундовой. На ее сценическом счету - Айша из «Семи красавиц», Гюльянаг в «Девичьей башне», принцесса Флорина в «Спящей красавице» и вакханка из «Вальпургиевой ночи». Вместе с мужем, Максудом Мамедовым, создала постановки «Каспийская баллада», «Тени Гобустана», «Калейдоскоп», «Тропою грома», другие.

12 февраля скончался один из известных деятелей азербайджанской детской литературы, поэт-драматург Симах Шейда – писателя не стало в возрасте 87 лет в Мюнхене (Германия).

15 февраля ушел из жизни Хайям Калантарлы, долгое время проработавший режиссером-постановщиком в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета – за его плечами более пятидесяти лет общего стажа в театре оперы и балета, сначала как артист балета, а с 1993 года еще и как режиссер, ведущий балетных спектаклей.

18 февраля на 87-м году жизни скончалась легендарный балетмейстер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Юлана Аликишизаде, под руководством которой балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета добилась больших успехов в стране и за рубежом.

19 февраля в Дюссельдорфе ушла из жизни народная артистка Таджикистана и Азербайджана Лейла Шарипова (Шарифи), которую называли «соловьем Востока» - исполнение Л.Шариповой отличается проникновенным лиризмом, эмоциональностью и выразительностью, любовь слушателей снискали мастерство, тонкая вокальная культура певицы.

21 февраля умер перенесший инсульт, после которого впал в кому, народный писатель Азербайджана Мовлуд Сулейманлы, ряд произведений которого, в том числе «Расстроенное пиано» и «Мельница», были экранизированы, а по его сценариям были сняты фильмы, среди которых – «Выше только облака», «Похищение жениха».

16 марта скончалась заслуженная артистка Азербайджана, ханенде Сахиба Ахмедова, причиной смерти которой стало онкологическое заболевание.

28 марта оборвалась жизнь актера театра и кино, заслуженного артиста Азербайджана Рахиба Алиева, который с 1967 года работал в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

17 апреля экс-депутат Милли Меджлиса Азербайджана Хады Раджабли скончался на 77-м году жизни – он был депутатом Милли Меджлиса АР I, II, III, IV, V созывов, председателем комитета по труду и социальной политике.

20 апреля не стало заслуженного артиста Азербайджана Юрия Омельченко – актер служил в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. Причиной смерти Ю.Омельченко стал инсульт.

20 апреля оборвалась жизнь и заслуженного артиста Азербайджана Джаваншира Мамедова, который умер дома до приезда бригады скорой помощи – известно, что причиной смерти певца стала сердечная недостаточность.

25 апреля скончалась первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова – ее не стало в возрасте 87 лет.

10 июля на 86-м году жизни скончалась заслуженный журналист Азербайджана, президентский стипендиат Дильбяр Ахундзаде. В печати Д.Ахундзаде работала начиная с 1958 года - в газетах «Молодежь Азербайджана», «Вышка», «Бакинский рабочий», «Зеркало», «Эхо», которая стала последним местом ее деятельности и где она проработала долгие годы с самого основания.

11 августа стало известно о смерти выдающегося азербайджанского композитора Рахили Гасановой, которой не стало в возрасте 77 лет – музыкальный стиль Р.Гасановой, в котором переплетаются глубина восточных традиций и новаторство западной классики, поразил сердца слушателей и запомнился навсегда.

Известный азербайджанский историк, поэт, востоковед и переводчик Шахин Фазиль скончался на 85-м году жизни 18 августа - последние годы являлся заведующим отделом источниковедения и историографии Института истории Азербайджана им. Бакиханова. Ш.Фазиль является автором более 200 научных работ, состоял в Союзе писателей Азербайджана.

21 августа не стало заслуженного журналиста Азербайджана Наира Алиева, причиной смерти журналиста стала продолжительная болезнь. Н.Алиев долгое время был первым заместителем главного редактора газеты «Эхо», а после сотрудником ведущих азербайджанских СМИ.

28 августа ушла из жизни актриса Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Эльмира Гусейнова – причиной смерти 72-летней Э.Гусейновой стало онкологическое заболевание.

5 сентября ушел из жизни легенда радио независимого Азербайджана, директор департамента вещания компании «CONNECT» Эльчин Турабов, чей голос в эфире был способен вывести из любой депрессии, а искрометные шутки - заставить по-иному взглянуть на собственные проблемы.

14 сентября в возрасте 102 лет скончалась видный общественный деятель, председатель Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, ветеран Великой Отечественной войны Фатма Саттарова.

22 сентября скончалась заслуженная артистка Азербайджана, ханенде Кифаят Гянджали, причиной смерти исполнительницы мугама стала сердечная недостаточность – отметим, что в уходящем году К.Гянджали планировала вернуться на большую сцену с концертом после многолетнего творческого затишья.

18 октября скончался бывший председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Таги Ахмедов - причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

22 октября не стало актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача - 85-летний актер и его 80-летняя супруга Людмила Ткач были убиты в собственной квартире в Баку.

26 октября в возрасте 78 лет не стало народного артиста Азербайджана Шахлара Гулиева, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Отметим, что с 1975 года Шахлар Гулиев был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Известный азербайджанский журналист, поэт, переводчик Зульфугар Руфатоглу скончался в лондонской больнице 9 ноября, долгое время он страдал от рака печени.

26 ноября на 81-м году жизни не стало народного артиста Азербайджана, виолончелиста Расима Абдуллаева, чья профессиональная деятельность охватывала не только Азербайджан, но и такие страны, как Египет и Сирия. В качестве преподавателя Бакинской музыкальной академии он внес важный вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры.

20 декабря на 97-м году жизни скончался народный художник Азербайджана Тофиг Агабаев, чьи работы хранятся в Государственном музее Азербайджана, фонде Союза художников Азербайджана, музеях США, Лондона, Канады и многих других музеях и частных галереях.

Allah rəhmət eləsin!

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