Роя Тагиева награждена орденом «Шараф»
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Рои Сейфеддин гызы Тагиевой орденом «Шараф».
Роя Тагиев награждена орденом «Шараф» за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры в Азербайджанской Республике – об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджанской Республики.
Читайте по теме:
Женщины, которые вдохновляют. Директор Музея ковра Ройя Тагиева о судьбе, вечном движении и секретах успеха - ФОТО
753