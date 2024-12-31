Роя Тагиева награждена орденом «Шараф»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Рои Сейфеддин гызы Тагиевой орденом «Шараф».

Роя Тагиев награждена орденом «Шараф» за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры в Азербайджанской Республике – об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджанской Республики.

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