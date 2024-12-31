Награждены сотрудники министерства труда и социальной защиты населения

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства труда и социальной защиты населения АР.

1news.az со ссылкой на пресс-службу Президента АР сообщает, что за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты следующие сотрудники министерства труда и социальной защиты населения АР награждены:

Медалью «Терегги»

Байрамова Рафига Халей гызы

Алиев Шуджаат Адиль оглу

Гасанов Фарид Гасанбала оглу

Гусейнов Гасан Адалят оглу

Музаффарова Вюсаля Яшар гызы

Сафаров Парвиз Мехман оглу

Саттарова Шалала Агасы гызы

Медалью «За отличие на государственной службе»

Байрамов Токай Насиб оглу

Фараджов Эльмин Иса оглу

Гумбатов Сирадж Мухаммед оглу

Шарифова Аида Мир Ага гызы

Ширинова Гюльнар Тахир гызы.