Награждена группа сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР

Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР.

1news.az со ссылкой на пресс-службу Президента АР сообщает, что за плодотворную деятельность в оказании государственных услуг следующие сотрудники Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР были награждены медалью «За отличие на государственной службе»:

Бахшалиев Вюсал Шахин оглу

Бекиров Намиг Закир оглу

Эфендиев Заур Мазахир оглу

Алиев Семрал Адиль оглу

Ализаде Мурад Фархад оглу

Гасанзаде Ульви Мобиль оглу

Вердиева Нигяр Фамиль гызы.