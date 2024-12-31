Награждена группа сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР
Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР.
1news.az со ссылкой на пресс-службу Президента АР сообщает, что за плодотворную деятельность в оказании государственных услуг следующие сотрудники Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР были награждены медалью «За отличие на государственной службе»:
Бахшалиев Вюсал Шахин оглу
Бекиров Намиг Закир оглу
Эфендиев Заур Мазахир оглу
Алиев Семрал Адиль оглу
Ализаде Мурад Фархад оглу
Гасанзаде Ульви Мобиль оглу
Вердиева Нигяр Фамиль гызы.
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