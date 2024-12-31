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Президент Суринама выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой

Феликс Вишневецкий17:20 - Сегодня
Президент Суринама выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой

Президент Республики Суринам Чандрикаперсад Сантохи направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана. ​​​​​​

«Ваше превосходительство. Глубоко опечален известием о трагическом крушении самолета, в результате которого погибло и пострадало большое количество людей. От имени правительства и народа Республики Суринам выражаю глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджанской Республики.

Наши мысли и молитвы с семьями, потерявшими близких. Надеемся на скорейшее полное выздоровление пострадавших пассажиров. Прошу Всевышнего Аллаха в эти тяжелые дни ниспослать Вам и Вашему народу терпения. Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение» - говорится в письме Президента Суринама Чандрикаперсада Сантохи.

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