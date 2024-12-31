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Азербайджан и Иран обсудили пропускную способность пограничных пунктов

First News Media19:00 - Сегодня
Азербайджан и Иран обсудили пропускную способность пограничных пунктов

Азербайджан и Иран обсудили возможности расширения пропускной способности пограничных пунктов.

Как говорится в сообщении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), обсуждения проводились во время визита представителей Государственного таможенного комитета в пограничные пункты пропуска Джульфа, Шахтахты, а также иранские Джульфа и Полдешт.

На встречах обсудили правила приема и проверки грузового транспорта, организацию очередей и оформление документов на пропускных пунктах. С участием ответственных сторон состоялся обмен мнениями о возможностях пропускных пунктов и правилах международных перевозок.

Азербайджанская сторона указала на сложности, с которыми сталкиваются перевозчики в Иране, включая регулярные проверки, замедляющие пропуск транспорта. Было отмечено, что на азербайджанских пунктах Джульфа и Шахтахты используются рентгеновские установки и автоматизированная система анализа рисков с искусственным интеллектом, что ускоряет проверки. В то же время отмечено, что иранские пункты Джульфа и Полдешт не оснащены рентгеновскими устройствами. Иранская сторона сообщила о планах установить такое оборудование. Также отмечено, что пропускную способность снижают сокращенные рабочие часы и ночные перерывы на иранской стороне. Стороны договорились пересмотреть рабочий график. После устранения недочетов через Шахтахты можно будет пропускать 150-200, а через Джульфу – 200-250 грузовиков ежедневно в одном направлении.

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